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 Доллар на межбанке впервые за три года упал ниже отметки 25 грн/$

Справочный курс гривни по состоянию на 12:00 среды, 31 июля, укрепился до 24,9845 грн/$ с 25,0919 грн/$ в предыдущий торговый день.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

Нацбанк рассчитывает справочный курс гривни к доллару США ежедневно по итогам проведенных на 12:00 сделок на межбанковском валютном рынке.

Как уточнил заместитель председателя правления "Первого инвестиционного банка" Владислав Кравец, в среду межбанк открылся котировками 24,95-24,98 грн/$, к середине торгов они составили 25,075-25,115 грн/$, передает Интерфакс-Украина.

По мнению банкира, устойчивый тренд на укрепление курса гривни, обусловленный ростом вложений нерезидентов в гривневые ОВГЗ, в ближайшей перспективе продолжится.

"Сезонный рост поступлений валютной выручки от экспорта сельхозпродукции не вышел за рамки тех показателей, которые были в прошлом или позапрошлом году, поэтому основной драйвер нынешнего укрепления курса гривни – это приток иностранных инвестиций в гривневые ОВГЗ. В ближайшее время укрепление курса гривни продолжится. Ожидаемое смягчение монетарной политики ФРС и ЕЦБ в ответ на замедление экономического роста будет стимулировать приток средств инвесторов на развивающиеся рынки, в том числе в Украину. Если НБУ не будет активно абсорбировать в резервы излишки валюты с рынка, то курс гривни будет в ближайшее время стремиться к отметке 24 грн/$", – отметил банкир.

С начала года курс гривни укрепился почти на 10%, в том числе за последнюю декаду – почти на 4%.

В последний раз гривня была ниже отметки 25 грн/$ 12 августа 2016 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140541
 
 
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 Топ комментарии
 
Що за фигня? А где по 100? Порохососы ведь обещали
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Порохососы могут делать две вещи.
Круто писать слово "Зедебилы" в любой новости под любым предлогом. И собственно сосать, что они сейчас и делают
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А сейчас ? Это достижения святого Пётра ? То есть ещё 2 года Петя будет виноват во всем ? Или , если улучшение - то 2 года ещё - Петя молодец , если прокол - то виноваты Зеля и зебилы ?
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Неужто 95-й Квартал стал платить такие большие налоги, что это повлияло на курс, ась? Доллар на межбанке впервые за три года упал ниже отметки 25 грн/$ - Цензор.НЕТ 3971 "...мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі" (с) Доллар на межбанке впервые за три года упал ниже отметки 25 грн/$ - Цензор.НЕТ 4186
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Результаты ЗЕ мы увидим года через два - три, в виду инертности преобразования экономики.
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А сейчас ? Это достижения святого Пётра ? То есть ещё 2 года Петя будет виноват во всем ? Или , если улучшение - то 2 года ещё - Петя молодец , если прокол - то виноваты Зеля и зебилы ?
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Да вы правы. Это же петросятина и их логика
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...думаю, что зеленая сопля засохнет гораздо быстрее
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Що за фигня? А где по 100? Порохососы ведь обещали
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Порохососы могут делать две вещи.
Круто писать слово "Зедебилы" в любой новости под любым предлогом. И собственно сосать, что они сейчас и делают
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вступайте в секту любителей гривны Доллар на межбанке впервые за три года упал ниже отметки 25 грн/$ - Цензор.НЕТ 1092 - скоро будет по 20 Доллар на межбанке впервые за три года упал ниже отметки 25 грн/$ - Цензор.НЕТ 1092 Доллар на межбанке впервые за три года упал ниже отметки 25 грн/$ - Цензор.НЕТ 1092 Доллар на межбанке впервые за три года упал ниже отметки 25 грн/$ - Цензор.НЕТ 1092
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Чета не видно снижения цен. как повышать так бакс подорожал а как бакс в низ то все молчат. Зедроты, а вы кстате за хлеб баксами платите ? че такие радосные ? порадуйтесь за экспортерев чтоле. Или почитате за ОВГЗ напримел. Это конечно не **** на рояле играть, вам может и не понравится.
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Соевое, злишься что зрады нет? Представляю как вы бы тут кричали в случае обвала гривны.
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где эта провокаторша порохоботская с австралийским флажком по кличке аквариус? До выборов постоянно пугал 150 за доллар. Говорил- если не Порох - гривне конец. Козел.
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Оно спит. Австралия - в южном полушарии.
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Но ,в оправдание порохоботов - Порох был таким днищем, что после него падать просто некуда. Можно только расти (медленно или быстро).
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...походу, ты об днище головой приложился еще при рождении
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Стрелки, враги рота чилавеческого, ау? А вставить дежурный гав от ПСА? Непорядок
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Теперь понятно каким образом украинцы будут получать по 4 тыс. баксов, как обещал Зеля.
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Ссылку давай где он такое обещал, если не ******** конечно.
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А цены барыги только понимают зрачка уже дороже чем в Польше пиво ссаное 20 грн в Польше 13....
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