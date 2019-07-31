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 "Укрзализныця" отремонтировала за полгода 50 электропоездов и 19 дизель-поездов

За полгода в железнодорожных депо "Укрзализныци" отремонтировано более 50 электропоездов и 19 дизель-поездов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"В первом полугодии 2019 года в условиях депо текущими ремонтами отремонтировано 45 составов электропоездов и 18 составов дизель-поездов, капитальным ремонтом в условиях депо отремонтировано 6 складов электропоездов и 1 состав дизель-поезда", - сообщает компания.

К концу 2019 года планируется восстановить еще около 50 составов электропоездов и 15 составов дизель-поездов.

Основные ремонтные базы, обеспечивающей восстановление электропоездов - это моторвагонные депо Одесса-Застава-1 для электропоездов переменного тока и Никополь для электропоездов постоянного тока.

Для дизель-поездов основной ремонтной базой является моторвагонного депо Христиновка. Также ремонты электро- и дизель-поездов выполняются и другими моторвагонных депо, в частности Львов, Здолбунов, Коломыя, Тернополь, Полтава, Люботин, Харьков, Фастов, Сватово и другими.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140538
 
 
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