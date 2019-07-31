 СБУ вызвала на допрос мэра Запорожья

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

На допросы в качестве свидетелей по этому делу вызвали ряд местных политиков.

"Вызываем Буряка в качестве свидетеля. Есть дело, которое сейчас отрабатывает следователь. Вызывают не только Буряка, вызывают ряд лиц, которые могут объяснить какие-то обстоятельства дела ", - сообщил пресофицер СБУ в Запорожье Сергей Левченко.

В пресс-служба мэрии заявили, что повестку с вызовом на допрос городскому голове еще не вручали.

Кандидат в народные депутаты от "Батькивщины" в 75-м округе Запорожье Виталий Рябцев ранее сообщал о подачи заявления в СБУ из-за дестабилизирующих действий политических сил "Оппозиционный блок" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

18 июля в СБУ сообщили о расследовании фактов подкупа избирателей в пользу кандидатов в народные депутаты в Запорожье, который проводила группа лиц в интересах РФ.