 Госбюро расследований проводит обыски в прокуратуре Днепропетровской области

Об этом в Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передает БизнесЦензор.

"День начался с обысков. Сейчас проводим их в местной прокуратуре, двух отделах полиции Днепропетровской области, а также на товарной бирже совместно с прокурорами Генеральной инспекции Генеральная прокуратура Украины и сотрудниками Служба безопасности Украины", - сообщила Варченко.

Правоохранители проверяют и устанавливают обстоятельства уголовного преступления вероятно совершенного прокурором прокуратуры.

"Прокурор местной прокуратуры Днепропетровской области проверяется на причастность к незаконной продажи через товарную биржу имущества, на которое суд наложил арест. Речь идет о посевах сельхозкультур на 420 га земли", - сообщает Варченко.

Прокурор пренебрег решением суда в отношении этого имущества, в котором четко указано, что арест подразумевает полный запрет любому распоряжаться этими посевами в любой способ до обнародования окончательного решения в уголовном производстве.

"Он лично заключил договор купли-продажи с физическим лицом и продал арестованы посевы за 882 тысяч гривен. Что интересно, арест на посевы суд наложил по ходатайству этого же прокурора", - сообщает Варченко.