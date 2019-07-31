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 "Укрзализныця" ограничила отгрузку зерна в направлении портов

АО "Укрзализныця" впервые в 2019 году вводит масштабные ограничения по отгрузкам зерна в направлении портов.

Об этом со ссылкой на Транспортні комунікації сообщает БизнесЦензор.

С 31 августа ограничения на отправку зерна в зерновозах собственного и арендованного парка коснуться портов Одессы и Николаева.

"С 31 июля по 3 августа введен запрет на отправку зерновых в направлении порта Черноморск и Черноморск-экспорт ООО "Кернел-Трейд", терминала ООО "Трансбалктерминал", а также компании "Инерко Трейд С.А.", - говорится в сообщении.

На станции Жовтнева и Жовтнева-экспорт с 31 июля по 3 августа будет действовать запрет та отправку зерна для ООО "Аскет-Шиппинг".

С 31 июля по 4 августа ограничены отправки для следующих получателей: ООО "МСП Ника-Тера", "Украинская зерноторговая компания", Orsett Trading Limited, ТОВ "Кернел-Трейд", "Агропросперис", Sierents Global Merchants, "Луи Дрейфус Комодитиз Украина Лтд", CHS, Oskondi Ventures Limited, GrainCorp Limited, "Илта Агрибизнесс".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140519
 
 
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