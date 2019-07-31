 "Аграрный фонд" сократил прибыль на 40% за полгода (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Аграрного фонда" сообщает БизнесЦензор.

После начисления налога на прибыль, чистая прибыль "Аграрного фонда" составила 9 млн грн, против запланированного показателя 8,9 млн грн.

Фактический финансовый результат "Аграрного фонда" за второй квартал 2019 года на 0,1 млн грн больше запланированного показателя.

В течение второго квартала "Аграрный фонд" реализовал 12,3 тыс. тонн зерна, 17,3 тыс. тонн муки и 78,5 тыс. тонн минеральных удобрений.

Таким образом, чистая прибыль ПАО "Аграрный фонд" в январе-июне 2019 года сократилась почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 15,24 млн грн, отмечает Интерфакс-Украина.

В то же время доход компании в первом полугодии 2019 года составил 4,2 млрд грн, что почти в 1,5 раза больше, чем за первое полугодие 2018 года.

Валовая приыль ПАО в январе-июне 2019 года выросла на 6,5% – до 264,32 млн грн, операционная – в 4,1 раза, до 328,73 млн грн по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Как сообщалось, "Аграрный фонд" по итогам 2018 года увеличил чистую прибыль в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом – до 147 млн грн, чистый доход увеличился на 60% – до 6,9 млрд грн.

ПАО "Аграрный фонд" создано весной 2013 года постановлением правительства. В начале 2017 года Фонд госимущества Украины принял решение о приватизации ПАО "Аграрный фонд". Уставный фонд компании составляет 5 млрд грн. По оценкам "Аграрного фонда", его доля на внутреннем рынке зерна составляет 20%, внутреннем рынке муки - 13%.