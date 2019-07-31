 Власти Казахстана запретили госорганам покупать импортные автомобили

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. К участию в госзакупках допускаются товары, произведенные казахстанским юридическим лицом, имеющим сертификат о происхождении товара формы CT-KZ.

"В перечень товаров, изъятых из национального режима, вошли легковые автомобили. Соответствующее постановление вступило в силу и действует в течение двух лет. Документ предписывает осуществлять государственные закупки и аренду только у отечественных производителей, с обязательным требованием сертификата формы СТ-КZ", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе правительства Казахстана принятие такого постановления агентству "Интерфакс-Казахстан" подтвердили.

По данным "КазАвтоПрома", по итогам января-июня 2019 года госорганы закупили 2 тыс. 294 автомобиля на сумму 17,2 млрд тенге, что выше показателя первого полугодия 2018 года на 15,2%.

"Меры, предпринятые государством в минувшем году, способствовали пересмотру политики закупок многих госорганов и нацкомпаний. Практически весь парк приобретаемой служебной техники (99%) по результатам 6 месяцев 2019 года составили автомобили казахстанского производства", - заявляет "КазАвтоПром".

Легковые автомобили в Казахстане производят автосборочный завод АО "Азия Авто" и ТОО "СарыаркаАвтоПром". Объем производства завода "Азия Авто" по итогам I полугодия 2019 года составил 9 тыс. 999 автомобилей, а "СарыаркаАвтоПрома" - 9 тыс. 290 машин.

Линейка автомобилей "Азия Авто" включает марки Lada (Granta, Vesta, Xray, Largus, Kalina, 4×4), Skoda (Octavia, Rapid, Superb, Yeti, Kodiaq), Chevrolet (Aveo, Captiva, Cruze, Tracker) и Kia (Rio, Cerato, Optima, Cadenza, Quoris, Picanto, Soul, Sportage, Sorento, Mohave).

На производственных площадках "СарыаркаАвтоПрома" производятся автомобили JAC, Hyundai, Ravon, Chevrolet Niva.

Официальный курс на 31 июля - 384,56 тенге/$1.