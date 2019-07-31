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 Украинская дочка российского "Сбербанка" уменьшила убыток в 24 раза

Чистый убыток украинского дочернего банка российского государственного "Сбербанка" (Киев) по итогам января-июня 2019 года составил 297,748 млн грн, что в 24,1 раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года (7,176 млрд грн), сообщается в квартальной отчетности банка.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Чистый процентный доход в первом полугодии текущего года уменьшился на 0,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года - до 1,349 млрд грн.

Активы банка за шесть месяцев уменьшились на 7,8% - до 28,227 млрд грн, в том числе кредиты клиентам уменьшились на 28,7%, до 13,878 млрд грн.

Обязательства банка за этот период уменьшились на 20,8% - до 20,512 млрд грн, тогда как собственный капитал вырос на 63,7%, до 7,716 млрд грн.

Уставный капитал в первом полугодии сохранился на уровне 24,065 млрд грн.

Сбербанк (ранее - дочерний банк Сбербанка России, до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2019 года Сбербанк с общими активами 65,068 млрд грн занимал 7-е место среди 77 банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140501
 
 
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