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 Украина может принять земельную реформу до конца года, – Офис Зеленского

Заместитель главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Гончарук заявил, что Украина может принять земельную реформу до конца года.

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает БизнесЦензор.

"Есть понимание в команде, что если это не сделать в этом году, это станет очень трудным", - сказал Гончарук.

Переговоры со Всемирным банком определят, разрешат ли власти Украины покупку земли иностранцам или уменьшат размер продажи.

Самая либеральная версия земельной реформы может увеличить ВВП Украины более чем на 3 процентных пункта в год, а самая консервативная - на 0,5 процентных пункта, сообщает Bloomberg.

"Мы рассматриваем менее болезненную и самую эффективную версию", - сказал Гончарук.

В статье пишут, что правительство Украины также разблокирует продажу государственных активов, среди которых могут оказаться миноритарные доли в АО "Укрзализныця" и АО "Укрпошта".

"Банки должны быть проданы в первую очередь", - сказал Гончарук. "Я хочу, чтобы 10 крупных системных банков вошли в Украину", - добавил он.

Зеленский понимает необходимость уважать независимость денежно-кредитной политики и поддерживает главу Нацбанка Украины Якова Смолия, сказал Гончарук.

"Когда мы показываем изменения в подходе к приватизации, продаже сельхозугодий, когда мы привлекаем пару крупных компаний для добычи природных ресурсов - все эти примеры дадут четкие сигналы о том, что правила изменились", - сказал Гончарук.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140492
 
 
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