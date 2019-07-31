 "Альфа-Банк" увеличил чистую прибыль в 2,3 раза

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно отчету, чистый процентный доход в первом полугодии текущего года увеличился на 16,6% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года - до 2,007 млрд грн.

Активы банка за шесть месяцев возросли на 4,2% - до 62,876 млрд грн, в том числе кредиты клиентам сократились на 1,4% - до 31,999 млрд грн.

Обязательства банка за этот период выросли на 2,9% - до 56,922 млрд грн, собственный капитал увеличился на 18,1% - до 5,954 млрд грн.

Уставный капитал в первом полугодии сохранился на уровне 12,179 млрд грн.

Как сообщалось, в конце октября 2016 года была завершена операция по передаче 99,9% акций Укрсоцбанк от UniCredit Group в пользу ABH Holdings S.A. (АВНН), основным активом которого в Украине является Альфа-Банк, в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%. С того времени группа ABH проводит консолидацию активов в Украине, что должно привести к созданию на базе Альфа-Банка крупнейшего в стране частного банка.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов Альфа-Банк занимал 6-е место (69,614 млрд грн), Укрсоцбанк – 12-е место (37,832 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений.

АВНН имеет инвестиции в финансовые учреждения в Украине, Беларуси, Российской Федерации, Казахстане и Нидерландах, а также представительства на Кипре и в Великобритании.