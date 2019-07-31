 10 производителей тепла могут остаться без газа из-за долгов, – "Нафтогаз"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

По состоянию на конец июля 374 теплогенерирующих предприятия, покупающие газ у "Нафтогаза" выполнили условия, предусмотренные постановлением Кабмина о возложении специальных обязанностей от 19 октября 2018 № 867.

"В то же время 10 предприятий, или 3% от общего количества текущих контрагентов, не обеспечили уровень расчетов с "Нафтогазом", достаточный для того, чтобы и дальше получать газ", - сообщает компания.

"Нафтогаз" прислал должникам уведомления о необходимости самостоятельного прекращения газопотребления с 1 августа 2019 года, если к этому времени соответствующие расчеты не будут выполнены.

"В случае невыполнения этого требования транспортировка и распределение природного газа таким должникам должны быть прекращены в установленном законодательством порядке с привлечением соответствующих операторов ГТС/ГРС", - сообщает "Нафтогаз".

По данным "Нафтогаза", газоснабжение может быть прекращено для ПАО "Облтеплокоммунэнерго", КП "Броварытепловодоэнергия БГС", КП "Токмак биоэнергия" ТГС, ООО "Энергия-Тепловодосервис", ЧП "Специальная Энергетическая Компания", ООО "Жилсервис Плюс", ООО "Теплокоммунэнерго Маяк ЛТД", ЖСК "Учитель", ОСМД "Затышна оселя 25", ООО Гагаринец Агентство недвижимости.