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Все про:Крым (701) Нафтогаз (1783) Россия (4000)

 "Нафтогаз" оценил убыток от потери активов в Крыму в $5,2 миллиардов

НАК "Нафтогаз Украины" и предприятия, входящие в группу "Нафтогаз", в конце июня подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов в Крыму.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"Группа Нафтогаз просит Трибунал обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов 5,2 млрд долл. США. Ожидается, что Трибунал вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года", - сообщает "Нафтогаз".

Трибунал уже признал, что РФ нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы группы "Нафтогаз" в Крыму. Трибунал решил разделить производство на две стадии, вопрос определения компенсации убытков будет рассматриваться на второй из них.

"Нафтогаз" инициировал арбитражное производство против Российской Федерации в октябре 2016 года на основании Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ "О поощрении и взаимной защите инвестиций".

Устные слушания по вопросам юрисдикции и ответственности состоялись во Дворце мира в Гааге в мае 2018 года.

Арбитраж против РФ начато по совместному заявлению НАК "Нафтогаз Украины" и 6 предприятий Группы Нафтогаз – ГАО "Чорноморнафтогаз", АО "Укртрансгаз", ООО "Ликво", АО "Укргазвыдобування", АО "Укртранснафта", ДК "Газ Украины".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140478
 
   
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На шестом году войны таки удалось сосчитать "убытки"... скорость подсчетов впечатляет!
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Учитывая тот факт, что фигурирующие в совместном заявлении компании акционерные, стоимость убытков, будучи подсчитана хоть пять лет назад, оценивается на момент подачи иска, ибо связана и со стоимостью акций.
Вы явно не акционер "Нафтогаза", так к чему злорадствовать?
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