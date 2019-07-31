 Georgian Airways займется грузоперевозками из-за прекращения полетов в РФ

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Государственная компания "Почта Грузии" и частная компания Georgian Airways объединились для достижения одной цели - развития и расширения воздушных и грузовых перевозок, а также создания инфраструктуры международного уровня", - заявил генеральный директор Georgian Airways Роман Бокерия.

По его словам, сотрудничество в этом направлении важно для обеих сторон, поскольку объединенными усилиями обе компании смогут лучше использовать свой потенциал и создавать еще большие активы. "Мы (авиакомпания) будем использовать терминалы "Почты Грузии" и помогать ей в авиаперевозках", - сказал Бокерия.

При этом он отметил, что это важно для местных производителей, поскольку у них будет возможность перевозить собственные грузы, исходя из их специфики и в том направлении, где существует на них спрос.

В то же время гендиректор Georgian Airways заявил, что многие международные авиакомпании не заинтересованы в грузовых перевозках в Грузию из-за того, что их объем составляет лишь около 8 тыс. тонн в год.

"Для нас же это дополнительный доход, борт загружен пассажирами, но мы имеем возможность каждым рейсом, а выполняем мы примерно 10 рейсов в день, перевозить в среднем 750 кг груза. Конечно, в случае дополнительного груза расходы растут, но доходы все же больше. Что касается тарифа, это зависит от специфики груза", - пояснил Бокерия.

После введенного властями РФ с 8 июля запрета на прямые рейсы между Россией и Грузией авиакомпании Georgian Airways пришлось прекратить авиаперевозки по пяти направлениям в РФ, сейчас она осуществляет полеты в разные страны по 15 направлениям.

"В случае развития грузовых перевозок авиакомпания намерена приобрести грузовые самолеты", - сказал Бокерия.

По его словам, авиакомпания, исходя из выгодного геополитического положения Грузии, являющейся связующим звеном между Европой и Азией, планирует включиться в проект развития Шелкового пути "Один пояс - один путь", в связи с чем по вопросу осуществления ею грузоперевозок ведутся переговоры с китайскими партнерами.

Как сообщалось, решение России о временной отмене прямого авиасообщения с Грузией нанесло значительный ущерб Georgian Airways и поставило ее в тяжелое финансовое положение. "Авиакомпании пришлось вернуть 80% уже реализованных авиабилетов. Кроме того, резко сократилось количество желающих приобрести авиабилеты, что привело к потере авиакомпанией в целом около $25 млн", - говорилось в заявлении Georgian Airways, распространенном накануне.