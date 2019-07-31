 США и Китай начали торговые переговоры

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, а с американской стороны участвуют торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин.

Предыдущий раунд переговоров (в Вашингтоне в мае), нацеленных на прекращение торговой войны между двумя странами, завершился безрезультатно. Президент США Дональд Трамп тогда обвинил Пекин в том, что тот пытался "передоговориться" - внести изменения в уже практически готовое соглашение.

Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая 2019 года перед самым началом вашингтонского раунда переговоров. После этого Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке введения повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.

Договоренность о возобновлении переговорного процесса была достигнута на встрече председателя КНР Си Цзиньпина с Трампом в кулуарах саммита G20 в японской Осаке в июне текущего года.

Пред началом нынешнего раунда Трамп предупредил, что, если соглашения достичь не удастся, последствия для Китая будут еще более серьезными. Он также разразился твитами о том, что китайцы по-прежнему не хотят покупать американскую сельскохозяйственную продукцию и продолжают "обдирать" США, сообщило агентство Bloomberg.

Трамп даже предположил, что Пекин, возможно, ждет, что по итогам президентских выборов в США в 2020 году он не будет переизбран на посту главы государства и Китаю будет легче достичь соглашения с новым президентом.

"Проблема в том, что они выжидают... но если и когда я одержу победу, сделка, которую они получат, будет намного жестче, чем то соглашение, которое мы обсуждаем сейчас... или не будет никакой сделки вообще", - написал он своем Twitter.

Китайская англоязычная газета Global Times написала в среду, что "торговые ястребы" в США не хотят учитывать законные интересы Китая.

Она предупредила, что американцам следует занять более "реалистичную позицию", однако они "выдвигают нереальные требования, которые ущемляют суверенитет и достоинство Китая".

"Если Вашингтон все еще питает иллюзии относительно того, что Китай каким-то образом пойдёт на компромиссы и уступки в вопросах суверенитета и других коренных интересов, чтобы достичь соглашения, тогда будет лучше, если сделка не состоится", - подчеркнуло издание.

Официальная газета китайской компартии People's Daily в ответ на твиты американского президента написала, что Китай никогда не "обдирал" и не собирался обдирать США - но поступаться собственными торговыми принципами не будет.

Надежды на прорыв в переговорах США и Китая мало, так как позиции сторон сейчас еще дальше друг от друга, чем были во время провального предыдущего раунда, отмечает Bloomberg.