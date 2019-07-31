 Более 100 тысяч потребителей в Ривненской области платят за газ через интернет

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ривнегаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

"Каждый второй потребитель природного газа в Ривненской области сейчас передает показания счетчика и платит за потребленный газ через онлайн-сервисы "Ривнегаз Сбыта", - сообщает компания.

Дистанционные сервисы - это возможность рассчитываться за газ, проверить счет или получить консультацию без очередей и в удобное время, ведь потребителю не нужно посещать представительства газовой компании.

Для потребителей Ривненской области самым популярным сервисом остается "Личный кабинет" на сайте 104.ua. Его преимущества оценили почти 60 тысяч потребителей "Ривнегаз Сбыта". В онлайн-кабинете клиенты "Ривнегаз Сбыта" имеют возможность не только платить за потребленный газ и передать показания, но и посмотреть историю своих расчетов, загрузить счет, узнать цену природного газа или обратиться к специалистам газовой компании с вопросом, записаться на прием к руководителям газовой компании. Для пользователей "Личного кабинета" доступна услуга "обратная связь".

Еще почти 45 тысяч клиентов предпочитают общение с компанией через Контакт-центр.

"Если потребитель использует дистанционные сервисы, у него фактически отпадает необходимость ехать в районные или областные центры обслуживания клиентов, чтобы сверять или уточнять оплату или начисления. Прогресс идет вперед и в течение последних лет мы работаем над расширением спектра услуг для наших клиентов", - говорит директор ООО "Ривнегаз Сбыт" Владимир Кошельник.

Новые услуги компании рассчитаны на потребителей, которые используют до 5 лицевых счетов, например, для помощи своим родным. Для этого уже работает паблик-аккаунт 7104ua в Viber и мобильные приложения для смартфонов 104 Mobile и к iPhone 104 Mobile Light.

Для управления счетами (аккаунтами) достаточно открыть меню с помощью кнопки, расположенной справа сверху или свайпом влево. В настройках можно добавлять и редактировать аккаунты, выбирать способы введения показаний. Для добавления аккаунта в мобильном приложении, необходимо использовать логин и пароль для "Личного кабинета" на сайте 104.ua или зарегистрироваться через приложение.

Работают также онлайн-сервис и для коммерческих потребителей - "Личный кабинет - Бизнес онлайн". Воспользоваться такой услугой могут юридические или физические лица-предприниматели (небытовые потребители), у которых есть действующий договор на поставку газа с ООО "Ривнегаз Сбыт". Использование системы "Бизнес онлайн" позволяет коммерческим потребителям получать счета за газ, акты приема-передачи, акты сверок и просматривать историю платежей.