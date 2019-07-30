[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.14 27.93
 Власть
  22  0
Все про:Зеленский (193) медицина (243) назначение (346)

 Зеленский назначил советником бышего владельце клиники "Борис"

Президент Владимир Зеленский назначил внештатным советником Михаила Радуцкого.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №564/2019 от 30 июля опубликован на сайте главы государства.

Михаил Радуцкий – №18 в избирательном списке партии "Слуга народа". Он известен, как основатель частной клиники "Борис".

Как сообщалось, в мае Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение на приобретение кипрской компанией Satumco Limited (группа "Добробут") более 50% в уставном капитале ООО "Борис".

Сеть медицинских центров "Добробут" через кипрскую Satumco Limitedпринадлежит инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы и совладельцу сети магазинов "Люксоптика" Олегу Калашникову. Они приобрели "Добробут" в 2014 году у бизнесмена и депутата БПП Руслана Демчака.

Бенифициарными собственниками ООО "Борис" в госреестре до этой сделки были указаны Михаил Радуцкий, Лев Хлявич, Алла Кармалит, киприот Стеллиос Йордамлис.

Подробнее о собственниках медицинского бизнеса читайте в материале БизнесЦензор: Кому принадлежат частные клиники Украины

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140409
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки Богдан Андрей Вовк_Павел Зеленский Киев Кличко прибыль Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх