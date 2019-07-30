[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.14 27.93
 Макроэкономика
  77  0
Все про:граница (222) Польша (776) пункт пропуска (35)

 На границе с Польшей на три дня откроют дополнительный пешеходный пункт пропуска

На украинско-польской границе в августе в течение трех дней будет работать дополнительный пешеходный пункт пропуска.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА, передает БизнесЦензор.

"По случаю проведения Дней добрососедства Украины и Польши в пределах Закарпатской области и Подкарпатского воеводства 8-10 августа будет работать пешеходный контрольно-пропускной пункт "Лубня-Волосате" на украинско-польской границе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пересекать государственную границу в этом пункте пропуска могут и пешеходы, и велосипедисты.

"Приглашаем жителей и гостей Закарпатья воспользоваться возможностью посетить Польшу через пешеходный переход, который будет работать три дня с 10:00 до 19:00 по киевскому времени. Пересечение границы-по биометрическому паспорту или Шенгенской визе", - сообщили в Закарпатской ОГА.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140407
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки Богдан Андрей Вовк_Павел Зеленский Киев Кличко прибыль Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх