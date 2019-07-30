[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.14 27.93
 Социальная политика
  14  0
Все про:бедность (26) опрос (78) Россия (4000)

 Четверть россиян пожаловались на ухудшение материального положения

Около четверти (24%) россиян заметили, что их материальное положение за последние два-три месяца ухудшилось.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного российским Фондом "Общественное мнение" (ФОМ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

В то же время 67% опрошенных ответили, что их благосостояние за этот срок практически не изменилось. Позитивные изменения в своей жизни увидели лишь 8% граждан РФ.

При этом 12% респондентов признались, что денег не хватает на еду. Каждый четвертый ответил, что средств хватает на питание, но не на одежду.

В целом, каждый десятый россиянин (11%) оценивает свое нынешнее материальное положение, как хорошее, 60% – как среднее, и 28% участников опроса, как плохое.

Читайте также: В России зафиксирован рост уровня бедности вопреки обещаниям Путина

При этом 39% россиян не ждут каких-либо изменений в ближайший год для своего материального положения, 22% рассчитывают его изменить в лучшую сторону, и 18% полагают, что станет хуже.

Опрос был проведен 14 июля 2019 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140406
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиСоциальная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки Богдан Андрей Вовк_Павел Зеленский Киев Кличко прибыль Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх