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 Аэропорт "Киев" перенес контроль пассажиров в новое крыло терминала

Аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского оптимизировал контроль вылетающих пассажиров в международном терминале А.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Теперь контроль авиационной безопасности, таможенный и паспортный контроль проводятся в новом правом крыле терминала, которое открыли 23 мая. На первом этаже установлены шесть рамок металлодетекторов, на втором - 12 кабинок паспортного контроля.

Старый пункт контроля, расположенный в центральной части терминала и имеющий меньшую пропускную способность, не функционирует. Вход на эскалатор, ведущий туда, огорожен лентой.

Подобная оптимизация позволит предприятию более эффективно использовать трудовые ресурсы, поскольку ранее персонал необходимо было распределять между двумя пунктами пропуска, расположенными в разных частях терминала.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, использование старого пункта контроля на данный момент не является актуальным, однако, если пассажиропоток вырастет, предприятие готово открыть старый пункт пропуска и развести потоки людей.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140404
 
 
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