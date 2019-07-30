[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.14 27.93
 Транспорт, Коррупция
  135  0
Все про:арест (385) суд (1899) Матиос Анатолий (30) танкер (31)

 Суд арестовал задержанный в Измаиле российский танкер

Причерноморский районный суд Одессы принял решение об аресте российского танкера Neyma, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.

Как передает БизнесЦензор, об этом главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Украинский судом проверена правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ, а также соблюдение ими требований закона при проведении 25 июля обыска на уже всем известном российском танкере "Neyma", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами", – написал глава военной прокуратуры.

Матиос отметил, что российскими СМИ распространяется недостоверная информация якобы о незаконном проведения сотрудниками правоохранительных органов Украины следственных действий на данном судне без разрешения консула РФ.

"Объясняю – судно, после прохождения им пограничного и таможенного контроля на территории Украины, считается имеющим открытую границу. В соответствии с нормами действующих международных договоров, ратифицированных как Россией, так и Украиной, необходимость получения согласия или разрешения представителя дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрена", – пояснил Матиос.

Как сообщалось, 25 июля Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали в порту "Измаил" российский танкер Neyma, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. Название танкера было изменено владельцами на Nika Spirit, чтобы скрыть причастность к нападению на украинские корабли. 

Команда корабля была отпущена в РФ, так как не принимала участия в блокировании украинских судов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140402
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки Богдан Андрей Донбасс Зеленский Киев Кличко прибыль Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх