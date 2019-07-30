 Суд арестовал задержанный в Измаиле российский танкер

Как передает БизнесЦензор, об этом главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Украинский судом проверена правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ, а также соблюдение ими требований закона при проведении 25 июля обыска на уже всем известном российском танкере "Neyma", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами", – написал глава военной прокуратуры.

Матиос отметил, что российскими СМИ распространяется недостоверная информация якобы о незаконном проведения сотрудниками правоохранительных органов Украины следственных действий на данном судне без разрешения консула РФ.

"Объясняю – судно, после прохождения им пограничного и таможенного контроля на территории Украины, считается имеющим открытую границу. В соответствии с нормами действующих международных договоров, ратифицированных как Россией, так и Украиной, необходимость получения согласия или разрешения представителя дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрена", – пояснил Матиос.

Как сообщалось, 25 июля Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали в порту "Измаил" российский танкер Neyma, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. Название танкера было изменено владельцами на Nika Spirit, чтобы скрыть причастность к нападению на украинские корабли.

Команда корабля была отпущена в РФ, так как не принимала участия в блокировании украинских судов.

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