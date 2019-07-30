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 В Украине создали Telegram-бота для мониторинга входящих платежей

Команда OpenDataBot создала "Опенманибот" - чат-бота для мониторинга входящих платежей в Telegram.

Об этом сообщил сооснователь сервиса Андрей Хорсев, передает БизнесЦензор со ссылкой на AIN.

В Украине создали Telegram-бота для мониторинга входящих платежей 01

"Опенманибот" сообщает собеседникам в мессенджере, пришли ли деньги на счет.

"Это инструмент для менеджеров, продажников и бухгалтеров, чтобы они не мучилась вопросом: "Денюжка зашла?", - отмечает Хорсев.

Чтобы начать пользоваться "Опенманибот", пользователю нужно установить "Автоклиент" в "Приват24" и добавить его ID и токен в чат-бот. Сейчас "Опенманибот" работает с "Приватбанком", но команда создатели рассматривают возможность работать и с другими банками.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140400
 
 
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