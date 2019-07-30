 Wizz Air отменил 50 рейсов из Киева за две недели

Об этом свидетельствует информационное табло аэропорта "Киев им. Сикорского" ("Жуляны"), передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

В среднем каждый день отменялись от двух до четырех рейсов из украинской столицы.

Изменения затронули вылеты по 17 направлениям в Европу: в Берлин, Биллунн, Братиславу, Бремен, Будапешт, Варшаву, Вену, Гамбург, Ганновер, Дортмунд, Кельн, Копенгаген, Краков, Ларнаку, Мемминген, Ригу, Франкфурт.

Как сообщалось, ранее Wizz Air заявил об отмене части рейсов по указанным 17 направлениям в более поздний период – с 3 по 20 августа. Общий объем анонсированного сокращения частоты составляет 24 рейса в неделю.

Подобные действия в Wizz Air ранее объяснили операционными причинами из-за задержки с поставкой самолетов.

С пассажирами, купившими билеты через сайт Wizz-Air, чьи рейсы отменены, в авиакомпании пообещали связаться, проинформировать об изменениях и предложить несколько опций.

Среди них возможность бесплатного перебронирования билета на тот же маршрут, но другую дату или изменение маршрута, полный возврат стоимости билета или получение 120% от стоимости билета в виде кредита для покупки билетов на другие рейсы Wizz Air.

Маршрутная сеть Wizz Air из Киева включает 30 направлений в страны Европы. Провозные емкости на украинских маршрутах лоу-коста в 2019 году составят около 2,6 млн кресел.

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