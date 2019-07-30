 Новый смартфон Google будет поддерживать управление жестами

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Смартфон использует технологию Soli, которая представляет собой миниатюрный радар, распознающий жесты пользователя. С помощью функции Motion Sence можно будет пропускать песни, сбрасывать телефонные звонки и отключать оповещения и будильник. Планируется, что в дальнейшем количество функций будет расширяться. Motion Sence будет доступен в ограниченном количестве стран. Google впервые представила Soli в 2015 году и тестировала технологию на "умной" колонке, однако решила отложить полноценный запуск.

Также телефон будет обладать функцией разблокировки по лицу. В отличие от других смартфонов, требующих полностью поднять устройство, позировать определенным образом, ждать, пока оно разблокируется, а потом провести по экрану пальцем, чтобы начать работу со смартфоном, Pixel 4 разблокируется одним движением и автоматически, когда владелец поднимет телефон. Предполагается, что функция будет работать практически в любой ориентации, даже если пользователь держит смартфон вверх дном, ее также можно использовать для платежей и аутентификации в приложениях.

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