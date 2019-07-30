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 Universal Bank Тигипко увеличил чистую прибыль в 6 раз

Чистая прибыль АО "Универсал Банк" по итогам января-июня 2019 года составила 268,46 млн грн, что в 5,7 раз больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Согласно отчетности банка, его чистый процентный доход в первом полугодии увеличился в 2,4 раза по сравнению с соответствующим периодом 2018 года – до 452,97 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Активы банка с начала года увеличились на 42,3% – до 12,034 млрд грн, в том числе кредиты клиентам увеличились на 41,1% – до 6,61 млрд грн.

Обязательства банка с начала года выросли на 43,4% – до 10,9 млрд грн, собственный капитал увеличился на 32,1% – до 1,14 млрд грн. Уставный капитал сохранился на уровне 3,1 млрд грн.

АО "Универсал Банк" входит в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко. В финансовый сектор группы также входит "ТАСкомбанк", две страховые компании, ряд других организаций.

На базе "Универсал Банка" также работает проект monobank, основанный бывшими топ-менеджерами "Приватбанка".

Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов "Универсал Банк" занимал 20 место (12,47 млрд грн) среди 77 действовавших в Украине банков.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140395
 
 
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