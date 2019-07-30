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Все про:Ощадбанк (373) прибыль (884)

 "Ощадбанк" увеличил чистую прибыль за полгода в 4 раза

Чистая прибыль государственного "Ощадбанка" по итогам января-июня 2019 года составила 124,91 млн грн, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (31 млн грн).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно отчету банка, чистый процентный доход в первом полугодии увеличился на 12,9% – до 2,94 млрд грн.

Активы банка за шесть месяцев уменьшились на 0,5% – до 216,67 млрд грн, в том числе кредиты клиентам – на 1,7%, до 66,39 млрд грн.

Обязательства банка за этот период уменьшились на 0,4% – до 198,51 млрд грн, собственный капитал – на 2,4%, до 18,17 млрд грн.

Уставный капитал в первом полугодии сохранился на уровне 49,73 млрд грн.

"Ощадбанк" основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов "Ощадбанк" занимал второе место (279,64 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140388
 
 
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