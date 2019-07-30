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Все про:Кабмин (3264) дивиденды (227) АМПУ (279)

 АМПУ просит Кабмин снизить норму отчислений дивидендов в 3 раза

Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" выступает за снижение ставки отчислений от прибыли предприятия, а также госстивидоров в морских портах с 90% до 30%.

Об этом сообщил председатель АМПУ Райвис Вецкаганс на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"В 2019 году мы имеем норматив отчисления 90% прибыли в виде дивидендов в бюджет. Это останавливает стратегическое развитие отрасли. Мы считаем, что должен быть утвержден долгосрочный порядок", - говорит Вецкаганс.

Он отмечает, что все инфраструктурные проекты строятся 3-5 лет.

"Наши инвестиционные возможности на 2020 год - это 500 млн грн. За эти деньги можно построить половину причала, а у нас их 263", - сообщил Вецкаганс.

По его словам, если норма отчислений в бюджет сохранится на уровне 90%, АМПУ не сможем реализовать часть проектов. Часть из них, возможно, будет пересмотрена.

"В том числе реконструкция третьего причала в Мариуполе для развития зернового кластера, а в Николаевском порту придется рассматривать возможности поиска финансирования для строительства нулевого причала для компании Cofco", - приводит примеры глава АМПУ.

"Поэтому компромиссный вариант - это 30% отчислений в долгосрочной перспективе", - считает Вецкаганс.

Ранее сообщалось, что АМПУ поддерживает снижение ставки отчислений от чистой прибыли госпредприятий в бюджет. В случае принятия Кабинетом министров решения о снижении ставки дивидендов и если оно будет действовать на постоянной основе, АМПУ сможет реализовать свою инвестпрограмму и направить на развитие портов в ближайшие пять лет более 20 млрд грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140382
 
 
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