 Эксимбанк США может профинансировать закупку локомотивов для "Укрзализныци", – Омелян

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян по результатам встречи с представителями компании Wabtec Corporation и US EXIM, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

Во встрече также приняли участие представители АО "Укрзализныця" и авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

По словам Омеляна, восстановление Экспортно-импортным банком США после пятилетнего перерыва своей деятельности в Украине и готовность банка начать сотрудничество именно с совместного проекта Wabtec Corporation и АО "Укрзализныця" является позитивным сигналом для мировых инвесторов.

Во время встречи Экспортно-импортному банку США также было передано обращение МАУ по лизингу самолетов производства компании Boeing.

Как сообщалось, ранее американский инжиниринговый концерн General Electric (GE) объявил об объединении подразделения транспортного машиностроения GE Transportation с поставщиком оборудования, программного обеспечения и услуг для железнодорожного транспорта Wabtec Corp.

General Electriс – один из крупнейших мировых производителей железнодорожной техники. Подразделение транспортного машиностроения GE Transportation выпускает грузовые и пассажирские тепловозы, оборудование железнодорожной сигнализации и систем связи, информационно-технические решения, двигатели для морских судов, приводы для карьерных самосвалов и буровых установок, высококачественные запасные части, а также оказывает услуги.

Напомним, в феврале 2018 года "Укрзализныця" подписала с американской General Electric соглашение о совместном производстве подвижного состава на $1 млрд.

Соглашение предусматривает 15-летнее партнерство, что включает модернизацию до 74 локомотивов, поставку до 225 новых локомотивов GE серии Evolution до 2034 года и их долгосрочное обслуживание.

По контракту первая партия тепловозов TE33A серии Evolution из 30 единиц была поставлена в Украину. Стоимость одного локомотива оценивается в $4,68 млн с учетом НДС. Сумма контракта за первую партию поставок составила $140 млн, ее профинансировал государственный "Укрэксимбанк".

В "Укрзализныце" сообщали, что компания пока не определила источники финансирования для продления контракта по поставке локомотивов TE33A серии Evolution с американской General Electric, а также для закупки новых электровозов.

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