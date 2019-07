 Завод Коломойского не смог заблокировать действие тарифов "Укрэнерго" с 1 августа

Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании, передает БизнесЦензор.

"У суда отсутствуют на данной стадии основания утверждать об очевидной противоправности указанного решения субъекта властных полномочий (постановления НКРЭКУ от 12 июля 2019 года №1411, – ред.) и нарушении прав или интересов заявителя таким решением", – сказано в постановлении Окружного админсуда Киева.

В компании напомнили, что в конце июня тем же судом для обеспечения административного иска НЗФ против НКРЭКУ было приостановлено действие постановлений регулятора №954 и №955 от 7 июня, которыми установлены тарифы "Укрэнерго" на второе полугодие 2019 года.

Позже, 12 июля, регулятор отменил постановление №954 и утвердил новый тариф на передачу "Укрэнерго" с 1 августа постановлением №1411 от 12 июля.

Как отмечают в компании, из-за блокирования судом тарифов компании в июле "Укрэнерго" работает по тарифу, установленному без учета запуска новой модели рынка электроэнергии.

"Этот тариф не покрывает затраты "Укрэнерго" на выполнение своих функций в новом рынке электроэнергии. В частности отсутствуют средства на покупку услуг генерирующих компаний для балансировки энергосистемы и компенсации расходов ГП "Гарантированный покупатель" на покупку электроэнергии ВИЭ по "зеленому" тарифу", – отмечается в сообщении.

По оценке "Укрэнерго", блокировка тарифа компании только за июль привела к дефициту финансирования ее расходов в размере 2,4 млрд грн.

Читайте также: Окружной админсуд Киева заявляет о блокировании работы со стороны НАБУ и Генпрокуратуры

Как сообщалось, 27 июня Окружной админсуд Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов", приостановил действие постановлений НКРЭКУ, которыми устанавливались тарифы "Укрэнерго" на передачу и диспетчерское управление с 1 июля.

12 июля НКРЭКУ приняла новое постановление, снизив на 10% тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии магистральными и межгосударственными сетями с 1 августа 2019 года – до 312,14 грн за МВт/ч.

Как отмечают в компании, из-за рещения суда в июле "Укрэнерго" работает по тарифу, установленному без учета запуска новой модели рынка электроэнергии.

"Этот тариф не покрывает затраты "Укрэнерго" на выполнение своих функций в новом рынке электроэнергии. В частности отсутствуют средства на покупку услуг генерирующих компаний для балансировки энергосистемы и компенсации расходов ГП "Гарантированный покупатель" на покупку электроэнергии ВИЭ по "зеленому" тарифу", – отмечается в сообщении.

По оценке "Укрэнерго", блокировка тарифа компании только за июль привела к дефициту финансирования ее расходов в размере 2,4 млрд грн.

22 июля АО "Никопольский завод ферросплавов" вновь обратилось с иском относительно решения Нацкомиссии с целью отменить новое постановление. Если Окружной админсуд Киева примет решение в пользу предприятия, "Укрэнерго" не сможет купить электроэнергию для компенсации технологических потерь в сетях и не сможет компенсировать разницу между рыночными и "зеленому" тарифу гарантировать покупателю.

Напомним, НЗФ – крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов. Производственная мощность предприятия – около 900 тыс. тонн ферросплавов.

По данным предприятия на конец 2017 года, в собственности Sofalon Investments Limitad находится 15,503% акций ПАО, Rougella Properties Ltd. – 15,8661%, Dolemia Consulting Ltd. – 18,2156%, Sonerio Holdings Ltd. – 15,69%, Manjalom Limited – 10,103%, Treelon Investments Limited (все – Кипр) – 15,1012%.

НЗФ контролирует группа EastOne Виктора Пинчука, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram