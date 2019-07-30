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 Аэропорт "Борисполь" закупил пожарные машины по 28 миллионов за штуку

ГП "Международный аэропорт "Борисполь" 24 июля по результатам тендера заказало швейцарской компании THG Technik Handels Gesellschaft AG пожарные автомобили на 1,96 млн евро или 56,06 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2021 года поставят два аэродромные пожарные автомобиля Rosenbauer Panther 6×6 new производства австрийской фирмы Rosenbauer International AG в 2019 году с двигателем Евро 5 фирмы Volvo Penta AB (Швеция) по 956 тыс. евро или 28,03 млн грн за штуку.

Автомобили должны иметь запас огнетушащих веществ 14,1 тыс. л, а именно 12,5 тыс. л воды, 1,5 тыс. л пенообразователя и 225 кг сухого химического порошкообразного вещества. Также они будут оснащены основным поворотным лафетным стволом, бамперной турелью, съемной системой пеноукладки на взлетно-посадочную полосу при посадке без шасси, системой самогашения, ручным барабаном быстрого реагирования, лестницами и другим пожарным инвентарем.

Гарантийный срок на автомобиль составляет два года, а на цистерны – двадцать лет.

Цена сделки всего на 0,1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 1,96 млн евро.

Швейцарская THG Technik Handels Gesellschaft AG во главе с Генри Кайлом владеет ООО "Фолгат-Сервис". Последнее ранее принадлежало Дмитрию Крылову, который также владел ООО "Фолгат ФТК" с нынешними владельцами Александрам Гринем и Игорем Подрезой.

В 2014 году АМКУ оштрафовал "Фолгат ФТК" и ООО "БМС Техно" за тендерный сговор, но впоследствии суд признал это решение админколегии недействительным из-за недоказанности обстоятельств.

С 2018 года победитель получил подрядов "Борисполя" и ГосЧС Львовской области на 92,37 млн грн.

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Сейчас единственным конкурентом с таким же автомобилем от "Rosenbauer" была компания Prestige Security Services AG (Швейцария) во главе с Томасом Хенце, причем никто не снижал цену в ходе аукциона. В 2017 году соперник выиграл единственный подряд "Борисполя" по поставке детекторов взрывчатых веществ на 225 тыс. евро, или 7,49 млн грн.

ООО "Пост-01" жаловалось в АМКУ на ряд технических требований, которые, по его мнению, были выписаны под производителя "Rosenbauer". В частности речь шла о наличии системы стабилизации автомобиля при возможности опрокидывания (RSC). Однако заказчик заявил, что производители пожарных автомобилей не производят такие системы самостоятельно, а устанавливают чужие, поэтому ничто не мешает производителю ее установить. Также он предоставил письма от двух компаний "Bais" и "Zimag" о том, что они могут изготовить автомобили согласно требованиям тендера. Учитывая это, админколегия не удовлетворила жалобу из-за недоказанности дискриминации.

ООО "Компания Титал" и ФЛП Чепко Николай Николаевич тоже жаловались в АМКУ на дискриминацию, но фирма отозвала жалобу из-за неприемлемых для нее условий оплаты на тендере, а предприниматель не обосновал наличие нарушения своих прав и интересов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140372
 
 
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