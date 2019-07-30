 "Укроборонпром" уволил менеджера Порошенко из производителя турбин "Зоря"-"Машпроект"

Как сообщается на сайте госпредприятия, Тройнич занял эту должность в июле 2019 года, передает БизнесЦензор.

В биографии топ-менеджера указано, что ранее он с 2008 года занимал должность заместителя гендиректора по производственным вопросам, в целом на предприятии он работает с 1983 года.

Как отмечают Наші гроші, до этого госпредприятием руководил депутат Николаевского горсовета от "Блока Петра Порошенко" Константин Картошкин, который на последних выборах возглавлял городской избирательный список президентской партии.

Картошкин долгое время был директором "Севастопольского морского завода", который до оккупации Крыма принадлежал Петру Порошенко. Он начал руководить ГП НПКГ "Зоря-Маршпроект" 29 июля 2014 года.

Картошкин получил должность вскоре после того, как "Укроборонпром" возглавил Роман Романов, ранее руководивший президентской кампанией Петра Порошенко в Херсонской области. До выборов Романов занимался продажей авто, в том числе корпорации "Богдан" Олега Гладковского, который до марта занимал должность первого заместителя секретаря СНБО и отвечал за деятельность оборонно-промышленного комплекса.

Указ об увольнении Гладковского был подписан после серии расследований о коррупции при закупке оборудования и запчастей предприятиями "Укроборонпром". Участником сделок был сын Гладковского Игорь. Также в обнародованных расследованием переписке участников схемы упоминался нынешний руководитель "Укроборонпром" Павел Букин, который был назначен руководителем "Укроборонпрома" президентом Петром Порошенко.

Читайте также: Решение о смене главы "Укроборонпрома" уже принято, – Абромавичус

Как сообщалось, 10 июля министр экономического развития в 2014-2016 годах Айварас Абромавичус возглавил наблюдательный совет госконцерна "Укроборонпром", в который он был введен 12 июня этого года указом президента Владимира Зеленского.

До этого президент прекратил полномочия главы набсовета Михаила Згуровского и назначил новыми членами Давида Арахамию и Андрея Загороднюка.

Государственное предприятие "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Зоря" - "Машпроект" - украинский разработчик и производитель газовых турбин морского и общепромышленного применения. В состав комплекса входят Центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ "Машпроект" и серийное производство "Заря".

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram