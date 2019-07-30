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Все про:прибыль (884) Укргазбанк (147)

 "Укргазбанк" увеличил чистую прибыль в первом полугодии на 28%

Чистая прибыль "Укргазбанка" (Киев) по итогам января-июня 2019 года составила 275,986 млн грн, что на 27,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года (215,934 млн грн).

Об этом сообщается в квартальной отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно отчету банка, его чистая прибыль во втором квартале составила 221,713 млн грн, что на 37,1% больше, чем за аналогичный прошлогодний период (161,733 млн грн).

Чистые процентные доходы за январь-июнь уменьшились на 5,1% - до 1,531 млрд грн, чистые процентные доходы после расходов по кредитным убыткам - на 37,9 - до 900,539 млн грн.

Активы банка за шесть месяцев выросли на 1,9% - до 83,805 млрд грн, в том числе кредиты клиентам и финансовая аренда уменьшились на 8,7%, до 41,313 млрд грн.

Обязательства банка за этот период выросли на 1,7% - до 77,773 млрд грн, собственный капитал увеличился на 4,8%, до 6,032 млрд грн.

Уставный капитал сохранился на уровне 13,837 млрд грн.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

Согласно данным НБУ, на 1 апреля 2019 года Укргазбанк по размеру общих активов занимал 4 место (99,606 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140359
 
 
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Это не тот ли банк Фирташа, который был национализирован?
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