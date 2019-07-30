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 Подразделения новой Налоговой службы временно возглавят чиновники ГФС

Новые территориальные органы Государственной налоговой службы (ГНС) временно возглавят заместители руководителей территориальных органов Государственной фискальной службы (ГФС) в статусе исполняющих обязанности.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр финансов Оксана Маркарова сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Последний шаг перед объявлением прозрачных конкурсов на руководителей территориальных органов ГФС. Отобранные по результатам проверок заместители (региональных управлений, – ред.) ГФС в статусе и.о. временно возглавят территориальные органы ГНС для их регистрации и подготовки конкурсов", – сообщила Маркарова.

"Призываем всех, кто имеет знания, желание и компетенции принять участие в построении новой налоговой службы, готовиться к конкурсам!", – добавила глава Минфина.

Как сообщалось, ранее новосозданная Государственная налоговая служба получила регистрацию как юридическое лицо в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

Напомним, на заседании 8 мая Кабинет министров назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы (ГНС). 

Верланов ранее прогнозировал, что Государственная налоговая служба, как юридическое лицо, будет зарегистрирована в течении трех рабочих дней и заработает ориентировочно в июне-июле.

Напомним, 18 декабря 2018 года Кабинет министров одобрил постановление о реорганизацииГосударственной фискальной службы (ГФС) путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140358
 
 
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