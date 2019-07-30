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Все про:квоты (89) птицы (44) экспорт (1461) курятина (80) Евросоюз (1912) Кубив (326)

 ЕС увеличит квоту для украинских экспортеров курятины в 2,5 раза

30 июля первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив подписал соглашение между Украиной и Европейским союзом об увеличении квоты для украинских экспортеров мяса птицы, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития, передает БизнесЦензор.

Согласно изменениям, годовая квота на мясо птицы и переработанного мяса птицы будет постепенно увеличена в 2,5 раза. Указанные изменения вступят в силу после их ратификации парламентами обеих сторон.

Как сообщалось, в марте Брюссель и Киев достигли предварительного соглашения для урегулирования схемы поставок куриного филе в Евросоюз в обход установленных квот на эту продукцию, которую использовал агрохолдинг "МХП" Юрия Косюка.

Напомним, в прошлом году СМИ выяснили, что агрохолдинг МХП Юрия Косюка наращивает поставки куриного мяса в Евросоюз, обнаружив пробел в соглашении о свободной торговле между ЕС и Украиной. В частности, Евросоюз использует высокие пошлины и импортные квоты на поставки куриного филе для защиты европейских фермеров.

В соответствии с торговым соглашением с ЕС Украина может экспортировать 20 тыс. тонн мяса птицы, в том числе куриное филе, и еще 20 тыс. тонн куриных туш, спрос на которые меньше. Сам Косюк ранее жаловался, что эти квоты слишком малы по сравнению с годовым объемом производства в Украине в объеме 1,2 млн тонн курицы.

При этом, согласно нормам соглашения, Украина может поставлять в Евросоюз без пошлин куриное филе на кости с куском крыла. В настоящее время МХП отправляет полуфабрикат в основном на заводы в Нидерландах и Словакии, где из него выделяют собственно филе..

По данным Европейской комиссии, импорт украинской куриной грудки на кости вырос с нуля в 2015 году до примерно 3,5 тыс. тонн в 2016 году, а затем до 27 тыс. тонн в 2017 году.

В Еврокомисии тогда признали упущение в торговом соглашении, така как ЕС фактически никогда не получал импорт по категории, которую сейчас используют украинские производители, и Брюссель обсуждает эту ситуацию с Киевом.

В свою очередь член правления МХП Джон Рич заявил, что холдинг придерживается установленных правил и опроверг влияние роста поставок украинской курятины на европейских производителей.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140354
 
 
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 Топ комментарии
 
Я за високу додану вартість яка має залишатись в Україні! А ЄС хоче перетворити Україну на сировинний придаток і банда порошенка активно допомагала ЄС добити Україну і перетворити її на трудовий та сировинний придаток без жодної доданої вартості! Такої євроінтеграції нам не потрібно! Мито на експорт курятини має бути введено на всі курячі туші та напівтуші! Хай переробляють в Україні до готової продукції!
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Не люблю коли з українців роблять лохів і хто, дебільні косюки та порошенкі.
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Зе-шмаркля зговорився з косюком, щоби підняти ціни на курятину, для прАстога чєлавєка... Всю курятину відправить гєйропцам... Барига!
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такої вонючої курятини, як в Україні, я в Європі не зумтрічав. Хто її купляє?
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На Європу йдуть окремі кури, їх навіть розробляють в ЄС, нам не довіряють!
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порошенко давав Косюку мільярдні дотації з бюджету і за ці гроші Косюк купив в Європі кілька заводів по розробці куриних туш. Тепер Україна скоротить переробку курятини і буде експортувати тільки туші, а розробляти їх будуть фабрики Косюка по всій Європі. Ось для того щоб забезпечити свої європейські заводи Нашої Ряби роботою європейці і збільшують квоти на сировину! Все просто! Ми за гроші держбюджету дозволили олігарху купити в Європі заводи і стати європейським виробником! Тепер всі прибутки від переробки курятини лишаться в ЄС, а нам лишаться тільки куряче лайно і ідіоти за гроші яких Косюк з порошенком підняли собі бізнес! Потрібно вводити мито на експорт курятини в ЄС, щоб відбити собі гроші які отримав Косюк з нацбюджету у вигляді дотацій! Раз переробка курятини буде не в Україні, то за сировину будете сплачувати трохи більше!
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Не люблю коли з українців роблять лохів і хто, дебільні косюки та порошенкі.
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Ты или трусы надень, или крестик сними!
Ты за поддержку "национального производителя" или нет?
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Я за високу додану вартість яка має залишатись в Україні! А ЄС хоче перетворити Україну на сировинний придаток і банда порошенка активно допомагала ЄС добити Україну і перетворити її на трудовий та сировинний придаток без жодної доданої вартості! Такої євроінтеграції нам не потрібно! Мито на експорт курятини має бути введено на всі курячі туші та напівтуші! Хай переробляють в Україні до готової продукції!
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Ты не бубни, а на вопрос ответь: поддероживать нацпроизводителя или нет?
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А Косюк це національний виробник? Так у нього заводів в ЄС більше ніж в Україні! Він європейський виробник який в Україні виробляє тільки сировини і загажує територію курячим лайном та стоками! Навіщо його підтримувати? Потрібно вводити додатковий податок на експорт його продукції і направляти екологів на його підприємства!
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мизерные квоты.

Выкручиваются отправляю полу-категории.
И только спустя 5 лет рассмотрят постепенное увеличение квот.
Европа начинающие демократии предпочитает поддерживать только кредитами, а не торговлей.
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Зє-дятлам тепер буде не вистачало курятини!!! Це зрада! Барига!
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