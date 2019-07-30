 Госбюро расследований проводит обыски в двух аэропортах

Как сообщает пресс-служба ведомства, следователи проверяют факты возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Киевской таможни, передает БизнесЦензор.

"По предварительной информации: воздушное судно вылетело из аэропорта "Киев" и направлялось в аэропорт "Запорожье"; на таможенном посту Киевской таможни ГФС самолет не прошел надлежащий таможенный контроль при возможном содействии должностных лиц таможни", – сказано в сообщении.

В ГБР считают, что такие действия должностных лиц таможни могли нанести вред государственным интересам Украины.

Дело возбуждено по статье "Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия" (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

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