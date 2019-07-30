[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.14 27.93
 Транспорт
  3862  8
Все про:Киев (2058) Метрополитен (262) карта (97)

 Киевский метрополитен откажется от зеленых карточек метро

Метрополитен Киева откажется не только от жетонов, но и от карточек метро.

Об этом сообщила пресс-секретарь предприятия Наталья Макогон, передает БизнесЦензор со ссылкой на Хмарочос.

Если жетоны будут полностью выведены из обращения до 31 октября, то "зеленые карты" еще некоторое время будут действовать. Конкретные сроки в метрополитене пока не называют.

Как сообщается, карточки метро уже прекратили продавать в одном из вестибюлей станции "Теремки".

"В перспективе по решению города должен работать только электронный билет. 29 июля уже первый вестибюль на Теремках так заработал. (Карты метро) не продаются, проходить еще можно. Сейчас пока переходный период, все инструменты работают", – сообщила Макогон.

Жетоны полностью прекратили использовать в отдельных вестибюлях станций метро Позняки, Теремки, Ипподром, Нивки и Кловская.

В Киевской городской государственной администрации объявили, что 31 октября город официально перейдет на е-билет. Оплатить проезд можно будет разовыми билетами с QR-кодами и Kyiv Smart Card. Последняя, в отличие от "зеленой карты" метро, стоит 50 грн и эта стоимость не возвращается.

КП "Киевский метрополитен" закупит 150 "автоматизированных рабочих мест кассиров", которые будут продавать карты.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140351
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"В Киевской городской государственной администрации объявили, что 31 октября город официально перейдет на е-билет. Оплатить проезд можно будет разовыми билетами с QR-кодами и Kyiv Smart Card. Последняя, в отличие от "зеленой карты" метро, стоит 50 грн и эта стоимость не возвращается."

Суки ванючие! КТО эти карты будет изготавливать????
 показать весь комментарий
 
 
Відкатять бабла у поліграфкомбінаті. Чим карти не такі?
 показать весь комментарий
 
Просто вони зелені))) Скоро парки Кличко вирубувать буде
 показать весь комментарий
 
 
кто то хорошо заработает очередной раз на ЛОХАХ!!
 показать весь комментарий
 
21 век, у каждого есть смартфон, нет надо парить пластик за 50 грн.
 показать весь комментарий
 
Вагон паперових квитків щоденно буде викидатися у смітник, а хтось на цьому "навариться".
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Богдан Андрей Вовк_Павел Донбасс Зеленский Киев Кличко прибыль Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх