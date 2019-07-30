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 Специальные Центры предоставили более 8 миллионов административных услуг, – Зубко

В Украине создано 796 новых центров предоставления административных услуг (ЦПАУ). За первые полгода они предоставили более 8,3 млн услуг. В 2019 году заработало 18 новых ЦПАУ.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает БизнесЦензор.

"В объединенных территориальных общинах работает 168 новых центров предоставления административных услуг, в том числе 37 – в городах областного значения. ЦПАУ – реальное обеспечение прозрачности, открытости и понятности действий власти в сфере предоставления административных услуг. Кроме того, это дополнительные средства, которыми наполняются местные бюджеты", – подчеркнул Зубко.

По его словам, сейчас есть центры, в которых предоставляется самый большой перечень услуг, – до 500. Мощнейшие ЦПАУ в Киеве, Харькове и Виннице, которые ежедневно могут предоставлять от 3,7 тыс. до 5,8 тыс. услуг, в том числе через территориальные подразделения.

Зубко также напомнил, что сейчас при поддержке эстонского проекта EGOV4UKRAINE в ЦПАУ внедряется современная информационная система "Улей". Систему до конца 2020 года введут в более чем 400 ЦПАУ по всей Украине. "Улей" отличается от аналогов доступом к публичным реестрам и обменом данных в онлайн-режиме через систему "Трембита". Это позволит ускорить процесс предоставления административных услуг для граждан и юридических лиц в 10 раз.

Ранее Минрегион совместно с программой "U-LEAD с Европой" разработал новые Стандарты для предоставления качественных админуслуг, которые предусматривают требования как к помещениям (прозрачный офис), так и по доступности. В частности, прописаны рекомендации от выбора местоположения до алгоритма настройки работы, перечня услуг и подбора персонала. Главные цели – 30-минутная доступность, скорость обслуживания, высокое качество сервиса.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140346
 
 
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