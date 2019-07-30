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 Новым членом Антимонопольного комитета может стать топ-менеджер Vodafone

Наталья Буроменская 27 июля подала декларацию кандидата на должность государственной уполномоченного Антимонопольного комитета (АМКУ).

Об этом свидетельствуют данные реестра Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Основным местом работы Буроменской в 2018 году было ПАО "ВФ Украины", входящее в состав международной группы оператора мобильной связи "МТС". Здесь она работала начальником договорно-правового отдела.

На парламентских выборах Буроменская выдвигалась в Верховную Раду по списку политической партии "Голос" (№85). Также владеет свидетельством адвоката. В год его получения, в 2012-м, была зачислена в кадровый резерв для государственной службы. Несколько раз была кандидатом на должность судьи.

Муж кандидатки – профессор Михаил Буроменский, в течение 1984-2016 годов работал в харьковском Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого, а в последние годы является профессором кафедры международного права в Институте международных отношений КНУ им. Шевченко.

Широкой общественности профессор известный как аудитор Национального антикоррупционного бюро. На эту должность его избрал Кабинет министров в 2017 году, хотя он не обладал опытом расследований коррупционных преступлений, как того требовал меморандум с МВФ. Тогда Буроменский обошел ряд известных практикующих кандидатов: федерального прокурора США Марта Борщ, руководителя ОЛАФ Джованни Кесслера, заместителя генерального инспектора США Роберта Сторча.

Буроменский вместе с Владимиром Точеным и Александром Сердюком является основателем ОО "Институт прикладных гуманитарных исследований". Это общественная организация, трое представителей которой пытались попасть во второй состав Общественного совета добродетели при Высшей квалификационной комиссии судей. Ранее, в 2015 году, эта ОО разрабатывала тесты для конкурса в прокуратуру.

Буроменский вместе с Сердюком владеет ООО "М.А. Консалтинг", которое специализируется на деятельности в сфере права. Руководителем фирмы является Точеный.

Также Буроменский через ОО "Джойнт в северо-восточном регионе Украины" является владельцем существенного участия в ООО "Бейт Дан". Это юридическое лицо не декларирует ни сам Буроменский, ни его жена, кандидат на должность государственной уполномоченного АМКУ. "Бейт Дан" – это еврейский культурный центр в Харькове.

Через упомянутую ОО "Джойнт в северо-восточном регионе Украины" Буроменский контролирует ряд благотворительных организаций проеврейського направления.

Как сообщалось, ранее электронные декларации кандидата на должность государственной уполномоченного АМКУ подали сотрудница организации "Офис эффективного регулирования" (BRDO) Ольга Нечитайло и юрист "Рэдклифф Партнерс" Наталья Ковалева.

Напомним, в начале июля президент Владимир Зеленский уволил первого замглавы Антимонопольного комитета Марию Нижник, Ранее Зеленский также уволил Андрея Вовка с должности заместителя председателя АМКУ – государственного уполномоченного. Также президент уволил Валерия Полюховича и Агию Загребельскую с должностей государственных уполномоченных АМКУ.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140343
 
 
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