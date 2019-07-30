 Стоимость номера в 5-звездочных отелях летом снизилась почти на треть, – Ribas Hotels Group

Об этом сообщил в комментарии Интерфакс-Украина генеральный директор управляющей компании Ribas Hotels Group Артур Лупашко, передает БизнесЦензор.

"Средний тариф и стоимость номерного фонда остались на прежнем уровне в сегменте трех- и четырехзвездочных гостиниц. А вот пятизвездочным пришлось несколько снизить цены. Если в прошлом году они продавали категорию "стандарт" за 7 тыс. грн/сутки, то этим летом заселиться в стандартный номер такой гостиницы можно за 5 тыс. грн в сутки", – сказал Лупашко.

По его словам, прошлогодние цены в гостиницах категорий "3" и "4" звезды позволили сохранить постоянных клиентов на комфортных для них условиях, а также привлечь новых.

Как отметил Лупашко, в целом туристический сезон 2019 года начался позже, чем в предыдущие годы.

"Ранее май считался отличным временем для поездок выходного дня. В этом году около 30% курортных объектов открылись к "маевке". И те только на время майских праздников. Все это для того, чтобы не тратиться на персонал в предсезонье", – пояснил Лупашко.

По его словам, в структуре туристического потока в городских гостиницах курортных городов до 70% бронирований совершают бизнес-туристы, тогда как в курортных гостиницах более 80% – семьи, прибывшие на отдых.

Как отмечает Лупашко, к факторам, влияющим на нынешний турсезон, относятся возрастающая популярность лоукостов, вследствие чего туристы выбирают иностранные курорты, распространение в СМИ информации о загрязнении побережья, а также проведение парламентских выборов.

"Украинцы терпеливо ждали результатов парламентских выборов, после которых и планируют свои отпуска. Из-за этого некоторые вектора внутреннего туризма поставлены на условную паузу, которая заканчивается к концу июля", – считает он.

Ribas Hotels Group по состоянию на июль 2019 года управляет 25 объектами гостинично-ресторанного комплекса (пляжные и горнолыжные отели, хостелы и санатории), два из которых являются собственными. Портфель компании включает бизнес-отель Wall Street Hotel, городскую мини-гостиницу Bortoli (все – Одесса), отельный комплекс "Ричард" (Грибовка), парк-отель "Кипарис" (Южное), мини-отель Seazone (Каролино-Бугаз), сеть молодежных хостелов Friday и другие.

Общий номерной фонд сети по состоянию на июль 2019 года составляет 1424 номеров.

Ribas Hotels Group предоставляет услуги комплексного управления, эксклюзивного бронирования, франчайзинга, проектирования.

ООО "Рибас Хотелс Групп" (Одесса) создано в 2017 году. Согласно данным Единого госреестра, руководителем и владельцем 100% доли в уставном капитале компании является Артур Лупашко.

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