 АМПУ предложила упростить привлечение частного бизнеса к развитию портов

Об этом сообщил председатель АМПУ Райвис Вецкаганс на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Наша стратегическая цель - благодаря эффективному партнерству государства и бизнеса нарастить объемы перевалки в украинских портах как минимум на 25 млн тонн в течение 5 лет, а до 2038 года перейти отметку в 200 млн тонн в год (по оптимистичному сценарию) за счет повышения эффективности использования портовой инфраструктуры. Мы должны вывести Украину в топ-30 стран в Глобальном индексе конкурентоспособности", – подчеркнул Вецкаганс.

Относительно деятельности АМПУ, наиболее срочным вопросом, по словам чиновника, является корпоратизация предприятия с упорядочиванием имущественных отношений и внедрением модели "порт-лендлорд" относительно гармоничного земельного планирования, расширения полномочий наблюдательного совета для увеличения более гибкого финансового планирования (относительно тарифов и сборов), а также смены финансового и процедурного механизмов аренды причалов.

"В планах АМПУ в ближайшие 5 лет – существенно повысить эффективность использования собственного флота при осуществлении эксплуатационного дноуглубления (50% – собственным флотом), увеличив объем работ в более 2,5 раз – до 4,5 млн кубометров в год, реализация 4 концессионных соглашений в украинских портах, дальнейшее возрождение речного судоходства и круизного туризма", – сообщил Вецкаганс.

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