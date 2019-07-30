[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.14 27.93
 Недвижимость, Инвестиции
  425  0
Все про:аукцион (567) Киев (2062) покупка (753) Фонд гарантирования вкладов (839)

 Dragon Capital выкупила столичный офис банка "Киевская Русь" за 60 миллионов. ФОТО

Группа компаний Dragon Capital стала победителем аукциона в системе электронных торгов ProZorro по продаже нежилых помещений по ул. Хоревая в Киеве за 60,5 млн грн.

Как сообщает пресс-служба инвесткомпании, сделка будет закрыта в ближайшее время, передает БизнесЦензор.

Нежилое здание в Подольском районе столицы по ул. Хоревая, 11-А общей площадью 1 403 кв. м было приобретено в ходе аукциона по продаже активов ЧАО "Банк "Киевская Русь".

"За последний год мы приобрели на аукционах через системы электронных торгов ProZorro и СETAM ряд объектов на сумму более чем 500 млн грн и намерены участвовать в будущих аукционах, если увидим объекты, которые соответствуют нашей инвестиционной стратегии", – отметил генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.

Dragon Capital выкупила столичный офис банка Киевская Русь за 60 миллионов 01

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на открытые торги нежилое здание офиса ликвидируемого ПАО "Банк "Киевская Русь" в историческом центре Киева в нескольких шагах от станции метро "Контрактовая площадь" с начальной ценой 58,45 млн грн.

Напомним, 20 марта 2015 года в ПАО "Банк "Киевская Русь" была введена временная администрация. С 17 июля 2015 года начата процедура ликвидации банка.

по данным Фонда гарантирования, балансовая стоимость активов банка "на бумаге" составляла 5,63 млрд грн, рыночная стоимость, по данным независимых оценщиков, – 1,34 млрд грн. При этом сумма утвержденных акцептующих требований кредиторов составляет 5,38 млрд грн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140338
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиНедвижимость
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки Богдан Андрей Вовк_Павел Зеленский Киев Кличко прибыль Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх