 Италия выдает меньше всего разрешений на проживание иностранных работников

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local, передает БизнесЦензор.

Согласно исследованию, проведенному итальянским аналитическим центром Leone Moressa Foundation, число работников не из ЕС, которые получили разрешение на работу в Италии, снизилось с более чем 350 тыс. в 2010 году до чуть менее 14 тыс. в 2018 году.

По данным фонда, в прошлом году Италия выделила всего 13 877 permessi di soggiorno (вид на жительство) по причинам трудоустройства, и 40,5% из них пошли на сезонных рабочих. Только 10,6% ушли на высококвалифицированных работников.

В то же время Германия выдала 68 тыс. разрешений на работу, Великобритания - 108 тыс., а Польша - почти 600 тыс.

Сравнивая количество прибывающих иностранных рабочих с общей численностью населения, Италия фактически уступает любой другой стране ЕС.

Так, Италия выдала 0,23 разрешения на каждые 1000 жителей, что значительно ниже среднего показателя по ЕС, равного 2,24, и значительно отстает от небольших стран вроде Кипра (11,31) и Мальты (21,40).

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