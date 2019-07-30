 ЕБРР призвал Зеленского решить проблему с выплатами по "зеленому тарифу"

Об этом говорится в письме директора ЕБРР в регионе Восточная Европа и Кавказ Маттео Патроне в адрес президента, передает БизнесЦензор со ссылкой на Экономическую правду.

"Недавнее прекращение Киевским окружным административным судом решением Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг тарифов на услуги по передаче и диспетчеризации серьезно повлияло на сектор возобновляемой энергетики. В целом, эта ситуация чревата подрывом доверия инвесторов к сектору, а также в целом к Украине как к стабильному направлению для инвестирования. Безусловно, ЕБРР будет очень трудно продолжать дальнейшее финансирование проектов по возобновляемой энергетике", – сказано в документе.

Соответственно, ЕБРР призывает президента Украины вмешаться и посодействовать решению проблемы.

"Просим Вашей поддержки в решении этого неотложного вопроса платежей производителям возобновляемой энергии. Как один из крупнейших инвесторов в этом секторе, Банк очень надеется, что выплаты компаниям возобновляемой энергетики будут восстановлены немедленно, и, конечно, готов предоставить всю необходимую поддержку властям в этом вопросе", – подчеркивается в документе.

Как сообщалось, 27 июня Окружной админсуд Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов", приостановил действие постановлений НКРЭКУ, которыми устанавливались тарифы "Укрэнерго" на передачу и диспетчерское управление с 1 июля.

12 июля НКРЭКУ приняла новое постановление, снизив на 10% тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии магистральными и межгосударственными сетями с 1 августа 2019 года – до 312,14 грн за МВт/ч.

22 июля АО "Никопольский завод ферросплавов" вновь обратилось с иском относительно решения Нацкомиссии с целью отменить новое постановление. Если Окружной админсуд Киева примет решение в пользу предприятия, "Укрэнерго" не сможет купить электроэнергию для компенсации технологических потерь в сетях и не сможет компенсировать разницу между рыночными и "зеленому" тарифу гарантировать покупателю.

В свою очередь, ГП "Гарантированный покупатель" 26 июля направило в Хозяйственный суд Киева иск о взыскании с НЭК "Укрэнерго" авансового платежа в размере 1,58 млрд грн. Причиной иска стало невыполнение со стороны "Укрэнерго" своих обязательств по оплате "Гарантированном Покупателю" услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии за первые 20 дней работы нового рынка.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram