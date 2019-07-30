 Богдан потребовал от Кличко покинуть должность главы КГГА

Об этом во время брифинга заявил руководитель Офиса президента Андрей Богдан, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"К сожалению, с момента инаугурации нового президента – господина Зеленского – представление Кабинета министров об увольнении Виталия Кличко не поступало. Я написал напоминание на имя министра Кабинета министров, в котором попросил на основании тех же статей – ст. 118 Конституции Украины и ст. 8 ЗУ "О местных государственных администрациях" – предоставить представление об увольнении председателя Киевской городской государственной администрации", – сказал Богдан.

Глава Офиса президента также заявил, что Кличко не контролирует Киевсовет.

"Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что действительно не контролирует Киевский городской совет. Есть два-три "смотрящих", которые имеют определенные группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромисс, а не будет большинства в Киевсовете, и, соответственно, он не сможет быть эффективным мэром. Виталий Кличко отметил, что не имеет никакого отношения к коррупции и хищений, он понимает, что что-то происходит не так, но ничего с этим сделать не может", – сказал чиновник.

Богдан также заявил, что на связь с ним выходил адвокат одного из "смотрящих", предложив поддержку Кличко, однако не смог предоставить каких-либо доказательств.

Как уточнил Богдан, президент Зеленский рассматривает несколько кандидатур на должность председателя Киевской городской государственной администрации.

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Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский подтвердил свои намерения назначить человека из своей команды на должность главы Киевской городской администрации, которую традиционно занимает избранный мэр столицы.

По данным СМИ, команда Зеленского определила Андрея Вавриша куратором Киева, ряд связанных с ним кандидатур были выдвинуты от партии "Слуга народа" по мажоритарным округам в столице и одержали победу. Вавриш также представлял проект переноса нового Офиса президента в Украинский дом президенту Владимиру Зеленскому.

Вавриш является главой строительной компании SAGA Development, 5 лет назад он ушел с должности зама главы Департамента градостроительства и архитектуры Киева. Глава Офиса президента Андрей Богдан является близким другом Вавриша.

Сам Кличко обвинял Богдана в требовании согласовывать действия столичных властей с Вавришем и Александром Ткаченко – главой телеканала "1+1" Игоря Коломойского.

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