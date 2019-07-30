 Мировой рынок сахара может оказаться в дефиците, – прогноз

Об этом сообщает аналитическое агентство F.O. Licht в своем отчете, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение ассоциации "Укрцукор".

Азия останется крупнейшим производителем сахара в мире. Производство сахара в 2024/2025 МГ здесь, по прогнозам, может увеличиться до 83,7 млн тонн с 78,0 млн тонн в 2018/2019 МГ. Ожидается, что Индия и Таиланд останутся основными производителями сахара в регионе.

Производство сахара в Южной Америке, согласно оценкам, достигнет 44,1 млн тонн в 2024/2025 МГ, что примерно на 8,6 млн тонн больше, чем в 2018/2019 МГ. Предполагается, что Бразилия останется главной движущей силой в регионе.

В Северной и Центральной Америке производство сахара, по оценкам, вряд ли изменится с 25,3 млн тонн в 2024/2025 МГ, так как ожидается, что большинство стран увеличат свое производство незначительно. Крупнейшим производителем являются США, за которыми следуют Мексика и Гватемала.

По прогнозу F.O. Licht, в 2024/2025 МГ Африка выработает 14,1 млн тонн по сравнению с 12,5 млн тонн в 2018/2019 МГ. Дополнительные мощности по переработке и увеличение посевных площадей приведут к увеличению объемов производства.

Мировой рынок сахара переходит в фазу дефицита, что должно обеспечить более благоприятные условия для производителей. Ожидается, что после достижения рынком равновесия в 2021/2022 МГ баланс снова станет профицитным.

В 2024/2025 МГ мировое производство сахара может составить около 200 млн тонн, рост, в сравнении с 184 млн тонн в 2018/2019 МГ, а потребление также вырастет до 200 млн тонн по сравнению с 185 млн тонн в 2018/2019 МГ.

В своем прогнозе аналитики F.O. Licht учитывали сокращение скорости роста потребления в мире с средне-пятилетнего значения 1,6% до 1,2% в силу таких факторов, как массовое введение странами налога на сахар, изменение рецептур производителей кондитерских и сахаросодержащих изделий, опасения по поводу вероятного влияния сахара на здоровье.

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