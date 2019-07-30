 Перевалка грузов в морских портах выросла в июле на 15%, – АМПУ

Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

По словам Вецкаганса, в абсолютном выражении прирост составляет 11 млн тонн. На первом месте агробизнес, перевалка продукции которого выросла на 34,4% по сравнению с прошлым периодом. На втором месте - рудные грузы, переработка которых в морских портах увеличилась на 29,8%. На третьем месте контейнеры, переработка которых выросла на 19%.

"Прирост контейнерной перевалки свидетельствует о развитии экономики", - отметил Вецкаганс.

Лидерами по объему перевалки стали порт "Южный" (прирост 28,8%), Черноморский порт (прирост 22%), Одесский порт (прирост 12%).

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2019 года перевалка грузов в морских портах Украины выросла на 13%. Переработка хлебных грузов увеличилась на 35%, железной руды - на 27%.

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