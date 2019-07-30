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Все про:Беларусь (506) бензин (364) дизтопливо (506)

 Беларусь предупредила о снижении поставок дизтоплива в Украину осенью

Государственный экспортер "Белорусская нефтяная компания" увеличит поставки дизельного топлива на рынок Украины в августе 2019 года до 220 тыс. тонн, однако будет вынуждена снизить поставки в сентябре-октябре из-за ремонтов НПЗ и увеличения внутреннего спроса.

Об этом заместитель гендиректора по коммерческим вопросам ЗАО "БНК" Сергей Гриб сообщил отраслевому изданию enkorr, передает БизнесЦензор.

"В августе планируем поставку в Украину около 220 тыс. тонн дизтоплива, включая отгрузку с "Нафтана". Основную долю составят объемы в рамках терм-контрактов, немного спот, остальное будут выгружать давальцы", – сообщил Гриб.

Как отмечает издание, среднемесячный объем поставок белорусского дизтоплива в 2019 году по итогам первого полугодия составил 180 тыс. тонн и преимущественно был сформирован за счет терм-контрактов.

В то же время в БНК предупреждают о снижении отгрузок в сентябре-октябре в связи с плановым ремонтом Мозырского НПЗ, а также разгаром сельхозработ в Беларуси.

"Из-за ремонта существенное снижение отгрузок будет не только по дизтопливу, но и по бензинам. Учитывая опыт прошлого года, мы даже внесли соответствующий пункт в договоры с нашими украинскими контрагентами", – рассказал замгендиректора БНК.

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Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 17 июля принял постановление №624, которым с 1 августа ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.

Специальная пошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа и увеличится до 4% с 1 октября 2019 года. Специальная пошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

В ответ на это крупнейший импортер дизтоплива Wexler Group заявила об остановке поставок по трубопроводу и переходе на железнодорожный импорт, который пошлиной не облагается.

В первом полугодии 2019 года доля белорусского дизтоплива на украинском рынке составила 33% (1,03 млн тонн).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140323
 
 
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есть повод продавать солярку лохам по цене 95 бензина...
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