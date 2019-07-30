 Обустройство туалетов для посетителей новых супермаркетов станет обязательным с 1 августа

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Уже с 1 августа вступает в действие ожидаемое изменение в государственные строительные нормы по проектированию супермаркетов и других магазинов. Теперь туалеты для посетителей в супермаркетах, гипермаркетах площадью 2500 кв. м и более обязательны. Расчет такой: 1 санитарный прибор на 600 кв. м торговой площади, но не менее 4 санитарных приборов на объект. Кабины должны быть обязательно отдельно для мужчин и для женщин, также должны быть универсальные туалеты для удобного пользования маломобильными группами населения", - отметил Парцхаладзе.

По его словам, в таких санузлах должны быть обязательные пеленальные столики для младенцев.

Все эти изменения позволят повысить комфорт посетителей крупных супермаркетов и гипермаркетов.

ГСН "Предприятия торговли" распространяется на проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих зданий и отдельных помещений предприятий розничной торговли (магазинов, рынков), за исключением зданий оптовой торговли, автосалонов и магазинов автозапчастей, оружия, складов строительных материалов, производственных фирм и магазинов временного функционирования.

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