[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.14 27.93
 Власть, Энергетика
  252  0
Все про:Газ (3625) Нафтогаз (1783)

 "Нафтогаз" назначил нового директора филиала по поставке газа населению

Максим Рабинович назначен директором ООО "Газопоставляющая компания (ГПК) "Нафтогаз Украины", которая отвечает в группе "Нафтогаз" за розничную поставку газа для домохозяйств, среднего и малого бизнеса.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

Рабинович будет совмещать эту должность с позицией заместителя директора НАК "Нафтогаз Украины" по интегрированному газовому бизнесу по вопросам розничного бизнеса, которую занимает с марта 2019 года.

Рабинович начал работу в группе "Нафтогаз" в марте 2019 года. До прихода в "Нафтогаз" он занимал должность заместителя генерального директора по развитию бизнеса АО "Укрпошта", работал на руководящих позициях в "Новой поште", "ДТЭК Энерго", "Киевэнерго", "Нико Менеджмент".

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" –национальный поставщик природного газа для населения, среднего и малого бизнеса, входящий в группу "Нафтогаз".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140314
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Богдан Андрей Вовк_Павел Донбасс Зеленский Киев Кличко прибыль Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх