 Huawei увеличила выручку вопреки санкциям США

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка Huawei за отчетный период достигла 401,3 млрд юаней ($58,3 млрд), при этом потребительский бизнес компании, который включает в том числе смартфоны, продемонстрировал устойчивый рост.

Huawei увеличила поставки смартфонов в первом полугодии на 24% в годовом выражении, до 118 млн единиц.

Маржа прибыли компании составила 8,7%, отмечается в пресс-релизе.

"С учетом основы, которую мы заложили в первой половине года, наши показатели продолжают расти, даже несмотря на включение компании в черный список, - заявил председатель правления Huawei Лян Хуа.

В мае США внесли Huawei в черный список. По мнению американского правительства, компания занималась сбором разведывательной информации в пользу китайского правительства. Эти обвинения компания неоднократно отвергала. В результате деятельность Huawei на американском рынке была значительно ограничена.

Основатель и генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй в июне заявил, что, по прогнозам, в течение двух лет компания может сократить продажи на $30 млрд из-за ограничений на поставки американскими компаниями комплектующих его фирме.

Между тем 29 июня стало известно, что Вашингтон и Пекин заключили перемирие после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке. Президент США Дональд Трамп тогда объявил, что запрет для американских компаний на поставки Huawei комплектующих снимается. Стороны договорились продолжить торговые переговоры. Однако, как заявил в июле председатель совета директоров китайской компании Лян Хуа, пока США не выполняют обещание Трампа о смягчении ограничений.