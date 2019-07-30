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 "Украинская биржа" начала торги акциями Apple и самыми долгосрочными облигациями Украины

"Украинская биржа" в понедельник, 29 июля, включила в биржевой список в категории внелистинговые ценные бумаги акции Apple с тиккером "AAPL".

Как сообщил организатор торгов, лучшие котировки на покупку составили 5003 грн за акцию, на продажу – 6666 грн, все заявки – по одной акции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным NASDAQ, в предыдущий торговый день котировки акций Apple выросли на 0,72% и на закрытие составили $207,74 за шт. (5284,85 грн по текущему курсу).

Биржа также сообщила, что на минувшей неделе к торгам на ней допущены долларовые еврооблигации Украины с погашением в 2032 году.

Согласно биржевому списку "Украинской биржи", сейчас в нем три акции иностранного эмитента. Две – компаний с основными активами в Украине: MHP ("Мироновский хлебопродукт") и Ukrproduct Group и Apple.

Кроме этого, в списке три выпуска еврооблигаций Украины – с погашением 1 сентября 2019 года, 1 сентября 2026 года и 25 сентября 2032 года, а также ВВП-варранты.

Напомним, Украина в сентябре 2017 года разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд под 7,375% годовых, из которых $1,68 млрд – для осуществления обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах, которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году. Спрос на новые еврооблигации составил около $9,5 млрд.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140310
 
 
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